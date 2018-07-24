Отец «алтайской живодерки» прокомментировал улыбку на ее лице во время казни котенка

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Девочка, убившая на камеру котенка, усмехнулась во время казни, что очень взбудоражило общественность.

Глава одного из сельсоветов Бурлинского района прокомментировал поступок собственной дочери по отношению к маленькому котенку. Он сообщил, что его дочь никаких признаков жестокости не подавала и даже хотела стать ветеринаром. У нее был котенок и очень больной. Она выхаживала его несколько недель, однако потом, по всей видимости, ей это или надоело, или котенок слишком много мяукал и девочка решила его убрать.

По словам главы семейства, они с женой пришли домой вечером и дочь сообщила им, что «убрала котенка», как она это сделала, родители и понятия не имели. Улыбку на ее лице во время казни маленького животного отец объяснил лишь возможной защитной реакцией ребенка. Сейчас, по его словам, девочка наблюдается у психолога на наличие каких-либо отклонений.

Ранее сообщалось, что в сети было размещено видео с убийством котенка с помощью топора. Младшая сестра «алтайской живодерки» снимала все на камеру и, по всей видимости, абсолютно не гнушалась происходящего.

Такое жестокое поведение детей не исключительный случай. Однако родители почему-то предпочитают закрывать глаза на такие инциденты, связанные с их детьми, оправдывая это тем, что они еще маленькие. Но проблема в том, что в дальнейшем с ростом ребенка, жестокие аппетиты также начнут расти, и чадо может перейти на людей в качестве своих жертв, что неоднократно подтверждалось на примере многих известных миру маньяков.