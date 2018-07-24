Небезопасное небо над Европой: Лайнер сопровождали истребители ФРГ

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Истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух в Германии. Основание – возможная опасность в небе.

Как оказалось, над Европой тоже вполне небезопасное небо. Лайнер Air France, летевший в Париж из Сеула, сопровождали истребители ФРГ.

Основания для этого у них были. Внезапно пропала связь с пассажирским бортом, следующим над Европой. Мгновенно отреагировали ВВС ФРГ. Там подняли истребители Eurofighter.

Германская авиация была задействована потому, что лайнер в момент пропажи со связи находился над территорией именно этого государства. Истребители ФРГ смогли быстро найти судно, произвести его идентификацию и установить контакт. Когда стало ясным, что ситуация не вызывает опасений, Eurofighter вернулись на базу.

Эскадрилья этих истребителей входит в состав «тревожных патрулей». Их базами являются Витмунд и Нойбург.

По данным экспертов, гражданские борты, пролетающие над территорией Германии, теряют контакт с наземными диспетчерами не менее 20 раз за год.

Стоимость одного часа полёта Eurofighter составляет около 70 тыс. евро. Компания авиаперевозчик должна их компенсировать, если ошибка связана с тем, как пилотировалось гражданское судно.