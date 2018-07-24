В Новосибирске женщина родила прямо в магазине

Сегодня, 14:24

Это произошло в Новосибирске в торговом центре «Заря».

Роды прошли удачно, женщина родила мальчика. На вид роженице около 35 лет, как сообщают очевидцы. Продавцы помогали принимать роды, пока ехала вызванная «скорая».

Работники магазина взяли здесь же в аптеке перекись водорода, одноразовые пеленки, бинты и все остальное, что смогли найти. Мальчик успел родиться до приезда «скорой», так что его передали в руки медикам продавцы.

Беременная на последнем сроке отправилась вдвоем со своим мужем за покупками в торговый центр, когда у нее начались схватки, и она начала рожать прямо в магазине. Очевидцы говорят, что это не первые ее роды, в семье уже есть дети. Остается только удивляться легкомыслию супружеской пары, которая отправилась на такую прогулку при том, что срок родов уже подошел.