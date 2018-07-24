В Москве во время интимной пластики скончалась 39-летняя пациентка

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Смерть наступила, когда пожилая сотрудница больницы уколола женщине лекарственные препараты.

Следователи рассказали, что сообщение по смерти поступило 23 июля. В нём указывалось, что женщина скончалась, когда ей проводили хирургическое вмешательство в Москве в клинике «Асклепий».

Московским следователям удалось выяснить, что 39-летняя пациентка умерла прямо во время проведения интимной пластики. Женщина хотела подкорректировать свои половые губы. Операция считается несложной.

По предварительной информации, пациентка умерла, когда 66-летняя работница клиники «Асклепий» сделала ей укол лидокаина. Сейчас же московскими правоохранителями проводится проверка по факту смерти 39-летней женщины. Кроме того, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного производства.