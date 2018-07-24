В Красноармейске цыгане ограбили ветерана ВОВ, прибегнув к пыткам

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Группа цыган ворвалась в дом ветерана Великой Отечественной войны с целью грабежа. Его дочь попыталась оказать сопротивление, но была избита.

В Красноармейске проходит расследование разбойного нападения на дом ветерана Великой Отечественной войны в ноябре прошлого года двух цыган. Установлено, что их сообщницей оказалась жительница Перми, которая и разработала схему нападения. В ходе расследования удалось установить, что цыгане ворвались в дом старика, но путь им преградила пожилая женщина – дочь ветерана.

Цыгане связали женщину и пытали ее, из-за чего она получила травмы повлекшие смерть женщины. Сообщается, что пострадавшая скончалась в Краснокамской городской больнице. Ветеран не смог пережить потери дочери и тоже умер в декабре 2017 года от сердечного приступа. Нападавшие забрали в доме деньги и продукты питания, но последствия грабежа оказались гораздо плачевнее.

На данный момент дело находится на рассмотрении в Краснокамском городском суде. Приговор уже вынесен организаторше разбойного нападения, женщина получила 2 года 6 месяцев колонии. Ее подельникам грозит более солидный срок, хотя они полностью признали свою вину и сотрудничали со следствием.