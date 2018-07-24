«Думали остеохондроз, а оказался инсульт»: Дочь пациентки заявила о ложном диагнозе врачей

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Женщине приходилось самой ездить на уколы и ей несколько раз отказывали в госпитализации, даже когда её состояние ухудшалось.

В Ростовской области пациентка отчаянно боролась за жизнь, но скончалась из-за неправильно поставленного врачами диагноза. Дочь умершей пациентки заявила, что знает в лицо и по именам всех, кого считает виновной в смерти своей матери. Анастасия рассказала о ложном диагнозе врачей, которые думали, что у её матери остеохондроз, а оказался инсульт.

По словам женщины, её матери стало плохо ещё 9 июля. Анастасия живёт в Москве и вызвать скорую помощь попросила подругу. Врачи госпитализировали женщину, вкололи ей магнезию и отправили домой.

10 июля после первого приступа пациентка решила не дожидаться, когда приедет врач, и сама обратилась в больницу. Ей было очень плохо, голова и тело болело, от еды женщина отказалась. И снова врачи не положили пациентку в больницу. Они отправили её домой.

11 июля, как рассказала дочь пациентки, женщине назначили врача по адресу, но на уколы женщину возили на такси. После процедуры женщине стало ещё хуже. Анастасия предлагала врачам отправить пенсионерку в Ростов к нейрохирургу, но врачи отказались, заявив, что «нет показаний».

В результате, пожилая пациентка от такого «лечения» попала в реанимацию и умерла через 10 дней, не приходя в сознание. С горе-врачами сейчас работают следователи. Дочь умершей заявила, что намерена идти в суд в любом случае, в независимости от результатов расследования.