В Барнауле скончался пациент, которому отказали в госпитализации

Сегодня, 09:05

Мужчине не оказали помощь, несмотря на его тяжёлое состояние.

В Барнауле при странных обстоятельствах скончался пациент местной больницы. 56-летнему мужчине отказали в госпитализации. Широкий общественный резонанс данное известие приобрело после того, как о нём начали писать в социальных сетях. По словам отдельных барнаульцев, местный житель поступил в приёмное отделение медучреждения в тяжёлом состоянии. Врач, дежурившая в этот день, провела осмотр пациента, но в госпитализации ему по неизвестной причине отказала. Спустя несколько часов мужчина скончался в помещении другой больницы.

Ранее мы писали, что СК начал проверку по факту смерти пациентки больницы в Великом Новгороде. Женщине отказали в госпитализации врачи «скорой помощи». Доставить её в больницу удалось лишь со второго раза.