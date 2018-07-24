Верблюд бродил по автомагистрали в Тульской области

Сегодня, 09:04

Путешественники по российской автотрассе М-4 в Тульской области стали свидетелями необычного зрелища: верблюд, который метался наперерез автомобилям.

Несколько водителей запечатлели верблюда, который бродил по автомагистрали, на свои видеорегистраторы. Свидетели говорят, что верблюд бродил по дороге больше часа.

Оказалось, что животное сбежало из цирка-шапито в районе Новомосковска. Оказавшись на оживленной дороге, бедный верблюд растерялся и бродил совершенно хаотически, вызвав даже одно незначительное ДТП. К счастью, никто в результате ДТП не пострадал.

В конце концов полицейские поймали верблюда. Беглец был возвращен в цирк.