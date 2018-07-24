«Дети уже не те»: В Воронеже девушки устроили ночные танцы с туалетной бумагой

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«Танцует на мне обворожительная киса», такое было музыкальное сопровождение. Посреди улицы все это действо выглядело нелепо и странно.

Судя по кадрам, появившимся на просторах YouTube, можно смело заявить, что в наше время дети уже не те. В Воронеже три очень молодые девушки устроили на улице ночные танцы с туалетной бумагой. По какой причине они выбрали именно этот предмет, не сообщается, да и вряд ли они смогли бы внятно объяснить свое поведение.

Танцы с туалетной бумагой подошли бы для пионерского лагеря, где в последнюю ночь самые активные пионеры увешивают бумагой деревья. Также это можно было бы понять на свадебном конкурсе или на корпоративной вечеринке, но никак на улице Воронежа в ночное время под музыку, где улавливаются слова: «Танцует на мне обворожительная киса». Хотелось бы посмотреть на парня, который будет в восторге от «обворожительной кисы», замотанной в туалетную бумагу и показывающей всю свою страсть через откровенные движения в танце.