В Таганроге неизвестные пытались зажарить выброшенного на берег дельфина

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Правоохранители занимаются поиском злоумышленников.

В Таганроге нашли разлагающейся труп дельфина. Животное выбросило на берег 22 июля. Местные жители утверждают, что на его теле были видны следы от ожогов. Вероятно, неизвестные лица пытались выпотрошить и зажарить выброшенного на берег дельфина. Инцидент произошёл на одном из городских пляжей. В настоящее время ситуацией заинтересовалась полиция.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются лица злоумышленников. Местных жителей столь циничный поступок просто привёл в ужас. В социальных сетях они активно обсуждают данное происшествие и осуждают поступок земляков. Как известно, дельфинов выбрасывает на берег после того, как они начинают страдать от болезней или полученных травм.

Ранее мы писали, что в Крыму рыбаков привлекут к ответственности за убийство дельфина. Мужчины в нарушение законодательства покусились на редкое животное.