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Один участник инцидента погиб, еще трое ребят госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Случилась трагедия в Чубовке Кинельского района, когда дети находились без сопровождения взрослых в заброшенных гаражах.

В селе под Самарой бетонные плиты задавили подростков после обрушения – прямо на детей свалился потолок. 11-летний мальчик погиб на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, однако остальным потерпевшим повезло больше – им удалось выжить.

На место трагедии оперативно прибыли правоохранители и следователи, однако причины обрушения здания пока не известны. По всей видимости, конструкция была неустойчивой, а находиться в такой местности детям категорически запрещено. Кто понесет ответственность за смерть ребенка – пока не ясно.