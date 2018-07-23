«Если бы не…»: Убийца Дениса Тена должен был находиться в полиции за кражу

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Армана Кудайбергенова отпустили под подписку о невыезде. Суд должен был пройти в 20-х числах июля, но он сбежал в Алма-Ату, где 19 июля убил фигуриста.

Общественность шокировали новые детали, связанные со смертью Дениса Тена. Оказывается, убийца фигуриста должен был находиться в полиции под стражей за кражу зеркала автомобиля и ожидать суда, намеченного на конец июля. По неизвестным причинам стражи порядка отпустили Армана Кудайбергенова под подпиской о невыезде, и он сбежал в Алма-Ату.

Следуя из этого, если бы полиция не отпустила мошенника, то Денис Тен мог бы быть жив. Арест не повлиял на злоумышленника, и он хотел украсть зеркала у автомобиля 25-летнего фигуриста. Последний вступился за свое имущество, и такая самоотдача стоила ему жизни. Новость о гибели спортсмена глубоко шокировала Россию и людей заграницей, которые знали и работали с Денисом.