В Москве загорелась крыша детского сада

Сегодня, 16:29

Сотрудников и воспитанников там не было, так как дошкольное учреждение закрыто на ремонт. Никто не пострадал.

В Москве в центре города сегодня около 15:00 загорелась крыша детского сада на улице Тверской, 28. На место происшествия работают пожарные расчеты столицы. Спасатели уже сбили открытое пламя, продолжают проливку кровли. Все огнеборцы, которые работали внутри помещения, уже работают на улице. Площадь возгорания достигла 20 кв. метров. Весь район по-прежнему окутан черными клубами дыма.

«Интерфакс» сообщил, что здание закрыто на ремонт. О причинах пожара ничего не сообщается.