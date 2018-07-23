«Не бывать торжеству»: В Саратове пенсионерка мешает молодоженам похоронным маршем

Сегодня, 15:28

Она включает его на колонках, когда в кафе на улице Московской идет праздник. Об этом информирует Михаил Петриченко, уполномоченный по правам предпринимателей.

В Саратове пенсионерка мешает молодоженам похоронным маршем, когда те празднуют свадьбу в кафе, расположенном в жилом доме. Таким образом недовольная гражданка держит позицию «не бывать торжеству». Видимо, ей очень мешают спать или просто жить. По мнению Михаила Петриченко, поведение пенсионерки не совсем обосновано.

Другим случаем «из вредности» омбудсмен также удивил присутствующих заседании совета Общественной палаты. Частный детский сад, расположенный в жилом доме из 2 этажей, постоянно терпит выходки соседки. Она звонит во всевозможные контрольные органы и посылает их в учреждение. Параллельно женщина предлагает владельцу помещения купить квартиру ее сына за 15 миллионов рублей. Судя по этим историям, бизнесмены нуждаются в защите от недобросовестных граждан.