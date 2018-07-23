В Омске разыскивают «бухлоход»

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Сотрудники транспортной прокуратуры Омска сбились с ног в поисках необычного транспортного средства. В пятницу 20 июля по реке Омке проходил «бухлоход».

В пятницу 20 июля отдыхающие на рекам Омка и Иртыш заметили необычное плавательное средство, которое передвигалось по воде. Теперь ним заинтересовались и сотрудники надзорных органов, а также плавательной прокуратуры. Сообщается, что внешне оно представляло собой обычный двухэтажный домик, который имел даже террасу. В нем находились несколько мужчин, которые сидели на открытой террасе и распивали спиртные напитки.

После того, как информация о таком необычном корабле попала в социальные сети, пользователи по достоинству оценили такой креатив и прозвали его «бухлоходом». Известно, что согласно законам РФ, все плавательные средства должны быть зарегистрированы, а вот такого чудо-корабля в реестре не оказалось. Именно поэтому ним и заинтересовались проверяющие органы, которые разыскивают «бухлоход».

Согласно информации, которую предоставили сотрудники государственной инспекции по маломерным суднам, у них пока нет информации о данном плавательном средстве и его владельце.