В Воронеже молодожены на дороге рисковали жизнью

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Опасное поведение жениха и невесты шокировало пользователей Сети. Ролик появился в «ВКонтакте» в группе «Аварии ДТП Воронежа».

В Воронеже видеорегистратор одного из водителей на проезжей части снял ролик, как молодожены прямо на дороге рисковали своей жизнью. Жених и невеста, восседая на заднем сидении дорогой белой иномарки, вылезли каждый в свое окно и пытались ухватиться руками на крыше авто во время движения. Невеста не смогла дотянуться до своего избранника, потому они просто размахивали руками, демонстрируя другим участникам дорожного движения свою радость.

Такое веселье понял не каждый житель Воронежа, поскольку создавалась аварийная ситуация. Отвечать за подобного правонарушение в административных рамках должен водитель, так как он допустил ненадлежащее поведение своих пассажиров. Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.