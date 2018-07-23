Пациент психбольницы в Петербурге попал в реанимацию

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Инцидент произошел в больнице для людей с психическими расстройствами имени Святого Николая Чудотворца.

Медбрат избил 62-летнего мужчину, пациента психбольницы, из за чего тот оказался в реанимации.

Согласно известной информации, конфликт произошел около полудня. 31-летний работник медучреждения нанес пациенту больницы удар кулаком в живот. У мужчины диагностировали разрыв селезенки.

Пострадавший был обнаружен утром в бессознательном состоянии.

Во время дачи объяснений, медбрат заявил, что он не смог удержать мужчину и вместе с ним упал с лестницы. Однако, в рапорте главного врача психбольницы значится совсем другая информация. Там сказано о том, что якобы медработник упал вместе с пострадавшим на кровать, не удержав его. Теперь этим случаем занимаются следователи.