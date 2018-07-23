В Башкирии в детском лагере ребенку проломили череп

Сегодня, 13:43

Мальчик был госпитализирован с повреждением затылочной кости, серьезный удар шестикласснику нанес сверстник во время недетских разборок. 12-летний пострадавший находится под наблюдением врачей.

В Башкирии ребенку проломили череп в детском лагере, который находится в Кармаскалинском районе. Драка между подростками произошла в одном из корпусов оздоровительного комплекса, но взрослые не смогли ее остановить, что и привело к трагическим последствиям. В данный момент о состоянии здоровья шестиклассника ничего не сообщается.

Обстоятельства и причины случившегося инцидента уточняются, на место происшествия оперативно направились правоохранительные органы. По каким причинам дети так жестоко дрались – не сообщается, также не известно, каким предметом был совершен серьезный удар по голове ребенка.