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Люди, работающие на заправке, услышали скул собаки. Работники увидели, что пес застрял в песке по шею. Ими было принято решение немедленно вызвать на место происшествия службу МЧС.

Как выяснилось, петербургские спасатели вытащили увязшего в песке пса. Животному, которое попало в песочный плен, грозила смерть. Сотрудники службы быстро освободили собаку, хоть она их немного и покусала.

Событие произошло рядом со стройкой на Дальневосточном, 15. Спасатели утверждают, что все произошло из-за того, что под песком была глина, которая сначала была свежей и животное в нее провалилось. Но как только вышло солнце, глина подсушилась и замуровала пса.

После освобождения из уз песка пес сначала покусал своих спасателей, а потом и вовсе скрылся в неизвестном направлении.

Многие пользователи считают, что такое могло случиться не только с животным, но и с ребенком. Они обвиняют местных застройщиков в том, что те держат стройматериалы в доступных местах и никак их не отгораживают.