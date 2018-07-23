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В социальных сетях пользователи живо обсуждают событие городского масштаба, произошедшее в минувшие выходные.

По центру Оренбурга бродил мужик без трусов. Странный нудист только шлепанцы отставил, видимо, чтобы не поранить ноги. Прохожие шарахались в разные стороны. Мамы закрывали малолетним детям глаза и громко выражали свое недовольство. Минут через десять наряд полиции пригласил мужчину сесть к ним в автомобиль и проследовать в отделение.

Пользователи продолжают дискуссию в социальных сетях. Большинство горожан уверены, что мужчина проигрался в карты или заключил с кем-то экстравагантное пари. Некоторые считают, что просто в лечебных учреждениях специализированного типа не хватает мест. Как бы там ни было, но подобные инциденты время от времени происходят во многих городах России. Например, в марте в Сеть был выложен ролик, на котором два молодых человека зашли в супермаркет и купили жевательную резинку.