В Самаре украли 3-тонную «пирамиду позора»

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Объект установили по адресу злостных неплательщиков услуг ЖКХ. Ведомство намерено обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

В Самаре неизвестные украли 3-тонную «пирамиду позора», призванную выбивать деньги из граждан, которые неохотно гасят задолженности по коммунальным услугам. Примечательно, что новый метод стал актуальным в городе с мая месяца и уже успел побывать на 17 адресах, однако с последнего места дислокации исчез таинственным образом.

По словам представителей ЖКХ Самары, «пирамида позора» оказалась намного действенным способом, нежели отключение воды, например. 3-тонная конструкция со всех сторон расписана словами, дающими понять, что по адресу обитает злостный неплательщик. Очень часто пирамида появлялась возле домов, где большинство обитателей имеют достаток выше среднего.