В Нальчике женщина бросалась камнями в прохожих

Сегодня, 09:11

Жители Нальчика бьют тревогу – на улицы стало выходить небезопасно. Неадекватная женщина выражала агрессию прямо на городских улицах.

Жители Нальчика в социальных сетях активно обсуждают проблему, которая не дает спокойно жить в городе. Дело в том, что одна из женщин, проживающих в городе, начала нападать на прохожих. Оказалось, что в приступах несанкционированной агрессии женщина бросает камни в прохожих.

Очевидцы и пострадавшие рассказывают, что ее часто видят в Искоже. Пользователи уверенны, что нападавшая имеет какое-то психическое заболевание, которое и приводит к таким приступам. Известно, что от рук данной нарушительницы порядка пострадали даже дети. Сообщается, что «камнеметательница» среднего роста, плотного телосложения, имеет светлые волосы и карие глаза.

О данном происшествии уже известно в полиции, но пока застать на «горячем» женщину не удается. Предполагается, что после ее поимки, жительницу Нальчика необходимо будет отправить для проведения обследования в психиатрическую больницу. Если ее признают здоровой, то женщину привлекут к уголовной ответственности.