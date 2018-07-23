Самолет главы МФВ Кристин Лагард едва не потерпел аварию

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Глава МВФ находилась на борту аварийного самолета. Борт совершил вынужденную посадку в Аргентине.

Глава МВФ Кристин Лагард совершала полет рейсом авиакомпании American Airlines. Во время выполнения рейса летчики поняли, что проихошла внештатная ситуация – разгерметизировался салон, что привело к тому, что самолет Кристин Лагард едва не потерпел аварию. Для безопасности пассажиров они приняли решение о совершении аварийной посадки в Аргентине, над которой пролетали в тот момент. Несанкционированная посадка произошла в аргентинском аэропорту Эсейса, который расположен всего в 30 километрах от Буэнос-Айреса.

Сообщается, что борт совершал рейс по маршруту Буэнос-Айрес – США. Глава Международного валютного фонда в Аргентине стала одной из участниц встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран, которые являются членами G20.

Известно, что во время участия в переговорах Лагард заявила, что введенные США торговые ограничения в отношении таких мировых лидеров как Китай и Россия, могут негативно сказаться не только на данных странах, но и на мировой экономике в целом, приведя к снижению общемирового ВВП на 1,5%.