Сегодня, 22:08

Одна из пострадавших рассказала, как неизвестная женщина в белой шляпе заставила снять все золото и отдать.

Пострадавшая рассказала, что женщина-гипнотизер подошла к ней возле автобусной остановки и заговорила. После этого жительница деревни Ваулино долго не могла прийти в себя и поняла, что ее ограбили, только дома. После этого найти мошенницу не представлялось возможности, ведь пострадавшая помнит только во что та была одета.

В Пскове женщина-гипнотизер массово грабит людей, это подтверждают рассказы еще десятка пострадавших. Все по одному сценарию. Неизвестная подходит к людям, гипнотизирует и забирает наживу. В правоохранительные органы уже поступили несколько сигналов о происшествии. Полиция обещает найти женщину-гипнотизера.