Детей, пропавших на реке под Астраханью, катали на неисправной лодке‍

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Трое детей утонули, шестерым удалось выжить.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. В данный момент считаются без вести пропавшими двое детей, тело погибшей девочки уже достали из воды. Шестерых детей удалось пасти.

В данный момент их жизнь в безопасности. Стало известно, что лодка, на которой катали детей, была непригодна. Она оказалось старой и облезлой. Мужчина, по вине которого пострадали и погибли дети, в данный момент задержан. Лодка оказалась чужой. Также стало известно, что этот молодой человек был знаком с детьми.

Они попросили перевести их на другой берег реки. Денег с ребят мужчина обещал не брать. В данный момент устанавливается, по какой причине перевернулась лодка. Однако из версий такова, что во время речной прогулки дети баловались и лодка перевернулась. Пострадавшие ребята в данный момент общаются с психологами и пытаются восстановить картину происшествия.