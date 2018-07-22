Трое детей утонули по вине пьяного парня, который управлял чужой лодкой

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В Астраханской области в реке ищут тела троих погибших детей, которые утонули. Ребята катались на лодке, но в какой-то момент она перевернулась.

В результате все пассажиры оказались в воде, трое погибли. В данный момент на месте трагедии работают спасатели. Стало известно, что дети отдыха на одном берегу водоема и попросили молодого человека перевезти их на другой. В тот момент парень был пьян. ОН согласился покатать детей на лодке, но из-за неадекватного состояния не справился с управлением и лодка перевернулась.

Трое детей не смогли спастись и утонули. Всего в лодке было девять человек, а также взрослый водитель. Трое детей утонули, остальные шестеро спаслись. Виновный в трагедии в данный момент задержан. В момент управления лодкой он был пьян. Также оказалось, что плавательное средство ему не принадлежит. Обстоятельства трагедии устанавливаются.