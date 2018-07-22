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Сломанные качели едва не лишили жизни детей, чьи родители с ужасом наблюдали за происходящим.

Аттракцион "Космос" перед посадкой на него детей был неисправен, что заметили родители. они обратились к администрации парка аттракционов, где их уверили, что карусель находится в рабочем состоянии и жизни детей ничего не угрожает. "Космос" в парке Маяковского предназначен для детей возрастом от 3 до 10 лет.

Днем 22 июня группа села на карусель, но из-за неисправности аттракцион рухнул вместе с детьми. К счастью, ребята серьезно не пострадали, отделались легкими ушибами. Родители обираются писать жалобу на администрацию парка аттракционов и наказать виновного в происшествии.

В Екатеринбурге поломанный аттракцион рухнул вместе с детьми, и это не единичный случай. Подобные инциденты в России случаются довольно часто, но не всегда удается наказать виновного.