Лисы, коровы и собаки нападают на ростовчан

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Укусы бешеных животных в 100% случаев заканчиваются смертью жертвы атаки зверя.

Только в этом году от укуса животных пострадали 5798 ростовчан, из которых лишь 55 жителей, а это всего 1%, подверглись атаке диких животных региона, сообщает Роспотребнадзор. К счастью, ни у кого из них не было выявлено признаков бешенства. В Пролетарском, Красносулинском, Дубовском, Усть-Донецком, Октябрьском и Тацинском муниципалитетах регионах обнаружено семь зверей, зараженных вирусом бешенства. Из них 28,5% представлены дикими животными (лисы и шакалы), а 71,5% являются сельскохозяйственными животными (коровы) и домашними животными (собаки).

Вирус бешенства смертельно опасен как для животных, так и для людей. Инкубационный период длится от полутора недели до одного года, в зависимости от тяжести и места нанесения укуса. Протекает болезнь крайне тяжело, с выраженной неврологической симптоматикой. Животные становятся очень агрессивными, и нападают на всех возможных животных и человека. Медикаментозного лечения вирусного заболевания не существует, а единственный способ спастись - вовремя обратиться к медикам и пройти вакцинацию.