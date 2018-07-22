«Ад такой, как в печке»: Клоун из ТЦ «Зимняя вишня» рассказал правду о трагическом пожаре

Сегодня, 17:59

Евгений Боровков в глубокой обиде на себя и пожарных за детей, которых так и не удалось спасти.

Следственные действия СК РФ в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» официально завершены. Несмотря на ходатайства адвокатов защиты, разбор места гибели 60 человек начался 19 июля. В подтверждение проведения работ по разборке и уничтожению опасного объекта сняли видео с высоты птичьего полета.

Клоун из ТЦ «Зимняя вишня» рассказал правду о трагическом пожаре. Евгений признался, что ему с друзьями первыми пришлось спасать людей. Парень привел в пример случай женщины, которая потеряла своих детей в горящем торговом центре. На пути к ребятам черный дым преграждал пути и добраться до них Евгению с друзьями не удалось. Приехали на место пожара специалисты, им парни пытались объяснить суть ситуации и направить в нужную сторону, но пожарные отстранили желающих одеть противогаз и отправились в ложном направлении – в эпицентр пожара. В это время детей было уже не слышно.

«Вот это было самое обидное, что самая нужная помощь исходила от нас, от ребят, кто был там с самого начала, а в итоге получилось так, что мы еще и лишние оказались», - сказал парень.

Клоун не смог не отметить, что в день трагедии в ТЦ Зимняя вишня было много людей: «плохая погода была плюс выходной, битком была Зимняя вишня».

«Ад такой, как в печке», - вспоминает парень.

В итоге, ребят отстранили от помощи. Но всем оказать помощь пожарный отряд не успел. Всех пробило на эмоции, бежали слезы. Ситуация женщины, которая искала детей не решалась. Спустя некоторое время после трагедии Евгений все равно не может спокойно говорить о ТЦ «Зимняя вишня».

«И обида большая на себя из-за того, что я не могу пробиться туда. Обида на этих пожарных, которые не дали мне противогаз, им пытаешься помочь, а они тебя отталкивают. А сейчас какая-то опустошенность», - подытожил парень.