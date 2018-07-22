Сегодня, 18:13

Чрезвычайное происшествие произошло субботним днем, одному человеку, который оставался проживать в здании, была оказана медицинская помощь.

В Благовещенске сгорел расселенный двухэтажный дом. По свидетельству очевидцев, здание заполыхало сразу в нескольких местах. Огонь моментально распространился по всей площади. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и пять единиц специальной техники. Существовала реальная опасность распространения пламени на расположенные поблизости другие жилые дома.

К счастью, несколько месяцев назад городская администрация признала дом не подлежащим ремонту и расселила жильцов. Однако на первом этаже осталась проживать одна семья. В момент возгорания в комнате оставался спящий мужчина. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать его, а приехавшая бригада скорой помощи провела необходимые медицинские мероприятия. Техническая экспертиза МЧС региона устанавливает причины пожара. Правоохранители производят доследственную проверку, опрашивая свидетелей.