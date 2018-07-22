Дерево рухнуло на школьницу на Оренбуржье

Сегодня, 17:42

Из-за ураганного ветра в в Орске, на Оренбуржье, пострадала девочка. На 13-летнюю школьницу рухнуло дерево, поваленное стихией.

Ребенок был доставлен в городскую клинику.

Очевидцы делятся фотографиями и своими комментариями в социальных сетях о бедах, которые причинил ураган.

Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Повреждены линии электропередач. Еще одно дерево упало на автомобиль в районе школы №6. В Орске практически нет ни одного двора, который не пострадал от ветра.

Пока прогноз погоды для жителей Оренбуржья неутешителен. Порывы ветра стихнут только к среде.