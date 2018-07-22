Большие деревья повалило мощным ураганом в Рязанском районе

Сегодня, 16:18

Близ поселка Коростово можно видеть, как стихия выдрала старые растения с корнем. Одно из них задело линию электропередач, оставив жителей деревни без света на выходные.

В субботу в Рязанском районе прошла страшная стихия. Около деревни Коростово мощным ураганом повалило большие деревья, многие из них выдраны с корнем. Очевидец, который случайно оказался на улице в момент разгула сильного ветра сообщил, что побоялся запечатлеть саму стихию, и вынужден был укрыться, а потому поделился с пользователями лишь последствиями.

Он добавил, что одно из деревьев при падении зацепило линию электропередач, из-за чего в селе отсутствует электричество.

Неблагоприятные метеорологические условия синоптики прогнозируют в Рязани и в ближайшие сутки.