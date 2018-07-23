В Ленобласти труп несколько часов пролежал под дождем

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Об этом в сети сообщили очевидцы. Они отметили, что медики не смогли спасти человека, которому стало плохо прямо на улице.

Прохожие заметили лежащего на асфальте мужчину и вызвали для него скорую помощь. Однако спасти жизнь горожанину не удалось и он скончался. Спустя несколько минут пошел дождь.

Труп медработники накрыли целлофаном и уехали с места происшествия. Несколько часов тело погибшего пролежало под дождем. Вскоре к дому, возле которого умер мужчина, приехал специальный транспорт и забрал труп. Инцидент произошел в Мурино Всеволожского района Ленобласти.