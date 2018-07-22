В Оренбурге девушке продали упаковку без таблеток

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В социальных сетях бурно обсуждается инцидент, произошедший с молодой оренбурженкой, которая стала жертвой беззастенчивого обмана.

В Оренбурге девушке продали пустую упаковку без таблеток. Обман обнаружился лишь тогда, когда покупательница пришла домой. Девушка сразу же вернулась в аптеку, благо чек не выбросила и потребовала у провизора объяснить ситуацию. Та, нисколько не смутившись, заявила, что это вина поставщиков, а она не обязана проверять каждую пачку. Однако, тем не менее, «товар» заменила.

Пользователи социальных сетей начали вспоминать не менее вопиющие случаи, когда в упаковках и бутылках, обнаруживался, в лучшем случае, недокомплект. В худшем, вместо дорогостоящих лекарств иностранного производства можно получить такой фальсификат, который расстроит здоровье на долгие годы. В России время от времени поднимается вопрос об ужесточении проверок в частных аптеках. Однако у фармацевтов имеется мощное лобби в Госдуме и других органах власти.