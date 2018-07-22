«Больше никто не умрет»: Разбор ТРЦ «Зимняя Вишня» показали с высоты птичьего полета

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Следком России разрешил специалистам демонтировать печально известный торговый центр. Очевидцы рассказывают, в ходе сноса из обгоревшего здания слышались голоса умерших детей.

Следственные действия СК РФ в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» официально завершены. Несмотря на ходатайства адвокатов защиты, разбор места гибели 60 человек начался 19 июля. Горожане показали с высоты птичьего полета результат трехдневной работы. Параллельно специалисты вывозят строительный мусор из территории торгового центра, оставшийся после майской попытки сноса.

Администрация Кемерова отвела на демонтаж надземной и подземной частей «Зимней вишни» 35 и 25 дней соответственно. К работе приобщили тяжелую технику, в частности, экскаватор-разрушитель. К октябрю от места гибели 60 человек на проспекте Ленина не должно остаться ни следа.

По словам очевидцев, наблюдающих за сносом ТРЦ, в ходе работы тяжелой техники им слышались стоны погибших детей. В соцсетях объяснили шокирующие заявления кемеровчан схожестью звуков человеческих криков со скрипом падающих металлических конструкций. Как бы там ни было, в «Зимней Вишне» больше никто не умрет, а живые сохранят память о жертвах чудовищной трагедии.

Пожар в Кемерово потряс Россию 25 марта. Спустя 4 месяца, под следствием пребывают 11 человек, включая главу и технического директора сгоревшего ТРЦ. К слову, потерпевшие по делу «Зимней Вишни» не одобрили сноса здания. В течение 10 последующих дней юристы намерены проверить работу СК РФ, установив полный перечень совершенных с ТРЦ следственных действий.