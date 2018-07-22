В Неве молодой петербуржец утонул из-за сумочки

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Несчастный случай произошел из-за чрезмерной доброты парня.

Как сообщают очевидцы, 21 июля вечером молодой петербуржец утонул в Неве из-за сумочки незнакомки. Девушка случайно уронила в воду свою сумку, а 18-летний парень решил ей помочь и прыгнул в реку.

Пользователи сети говорят, что достать сумочку ему удалось, но, проплыв приличное количество метров, парня будто бы не стало, хотя до этого он отлично держался на воде. Юзеры сожалеют о таком бездумном поступке молодого человека и считают, что никакие вещи не стоят человеческой жизни.

На место гибели молодого мужчины приехали медработники и водолазы. Последние вытащили юношу из воды, а медики констатировали смерть.

Подробностей от правоохранительных органов по данному инциденту пока нет. Об этом станет известно позднее.

Ранее стало известно о том, что 51-летний мужчина утонул в Неве во время празднования «Алых парусов». Погибший оступился во время фейерверка, упал в воду и утонул.