Наводнение в Благовещенске: Появились первые жертвы

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В реке Амур утонула 17-летняя девушка. Это случилось в районе затопленной набережной.

Чрезвычайную ситуацию в Благовещенске объявили не зря. Там настоящее наводнение. Реки вышли из берегов, многие мосты, буквально, смыты. Сейчас появились и первые жертвы разгулявшейся стихии.

Обстоятельства трагедии выясняются. Пока известно лишь то, что около пяти утра три юноши и одна девушка купались в реке Амур.

Их не испугало, что уровень реки значительно превысил свою критическую отметку. Девушка ни смогла ничего поделать с её сильным течением и её просто «смыло».

Кавалеры ничем не могли помочь. Тело утонувшей пока не найдено. Водолазы не могут приступить к работам, пока течение сильное, а вода очень мутная. Им подобный риск запрещён инструкциями.

Это уже вторая жертва стихии в Благовещенске. До этого в акватории Чигиринского озера утонула женщина.

Ещё одного тонущего мужчину едва удалось спасти. Сейчас он в реанимации, и его состояние тяжёлое.

Сообщение сделано региональным МЧС.

Режим ЧС был введён в Благовещенске с 12-00 21 июля. Причиной этому стали сильнейшие ливни с грозами и штормовой ветер.