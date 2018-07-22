Сегодня, 12:45

ГУ МЧС сообщило о чрезвычайном происшествии в 17 км от села Лобаново.

По данным представителей спасательной службы, в Свердловской области тушат два лесных пожара, общей площадью 0,2 гектара. Пожары, как стало известно, отнесены к третьему классу.

Хоть огонь уже и потушен, спасатели утверждают, что местное население ответственно за возгорание лесного массива. Свердловчане, по мнению представителей МЧС, не соблюдают правила пожарной безопасности, из-за чего потом начинается возгорание.

ГУ МЧС просит придерживаться норм поведения в лесу с огнем, тушить за собой костры и убирать оставленный легковоспламеняемый мусор.