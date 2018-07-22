ПВО базы Хмеймим уничтожила второй беспилотник

Сегодня, 12:26

За два дня это уже вторая попытка воздушной атаки. И вновь безуспешная.

ПВО авиабазы РФ Хмеймим уничтожила и второй беспилотник. Это произошло сегодняшним утром. Атака произошла на рассвете.

Обращает на себя внимание то, что обе попытки были предприняты в выходные. Видимо, нападавшие предполагали, что в эти дни ПВО авиабазы Хмеймим находится в «расслабленном» состоянии.

Ошибочное мнение. Российские военные были начеку. Они своевременно обнаружили неизвестный БПЛА, приближающийся к авиабазе со стороны северо-запада. Его уничтожение для ПВО РФ труда не составило.

Вторая атака, как и первая, была безрезультатной. Пострадавшие и материальный ущерб отсутствуют.

Представители Минобороны пока не выступали с комментариями, кому принадлежали сбитые беспилотники.

Очевиднее всего, их запустили боевики. Их банды сейчас безжалостно теснят войска Асада, активно поддерживаемые Российской авиацией.

Террористам, которые несут от её действий большие потери, очень хотелось бы, чтобы российские боевые самолёты бомбили их в Сирии пореже.