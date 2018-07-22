Во Владимире продают детскую одежду непонятного состава и происхождения

Сегодня, 12:02

Предприниматели в сфере легкой промышленности заинтересовали сотрудников прокуратуры. Проверка соблюдения требований законодательства по производству и обороту продукции выявила ряд нарушений.

Сотрудники прокуратуры Во Владимире проверили индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с торговлей одеждой. В двух магазинах, которые продают детскую одежду, выявлены серьезные нарушения: значительная часть товаров для детей не была маркирована, то есть покупатель не мог узнать страну производителя, импортера, дистрибьютора, дату производства продукции, наименование и назначение вещи, цены в рублях, отсутствовали знаки обращения на рынке. Эти нарушения могли повлечь серьезные последствия, ведь неосведомленный покупатель рисковал приобрести для своего маленького ребенка вещь опасного химического состава, что повлекло бы развитие заболеваний кожи и аллергических реакций.

В отношении нарушителей, торговавших одеждой непонятного состава и происхождения, вынесены постановления о возбуждении делопроизводства об административном нарушении законодательства о защите прав потребителя. Их рассмотрит Арбитражный суд Владимирской области. К дисциплинарной ответственности уже привлечены два должностных лица.