В Новосибирске центр города в дыму: Загорелся троллейбус

Сегодня, 11:37

У него несчастливый №13. Черный дым был таким плотным, что жители перепугались.

В Новосибирске загорелся троллейбус. Это привело к тому, что весь центр города оказался в дыму.

Инцидент случился рядом с автовокзалом. Очевидцы сообщают, что водитель пытался справиться с пламенем сам с помощью огнетушителя. Ему это не удалось.

Лишь за несколько минут в дыму оказался весь Красный проспект. Все троллейбусы, следующие за загоревшимся, встали в пробку. Плотный едкий дым, исходящий из непонятного источника, послужил причиной паники для их пассажиров.

С огнём справились прибывшие спасатели.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Все пассажиры своевременно покинули загоревшийся троллейбус.

Причину возгорания установят специалисты.

Это не единственное возгорание на транспорте, произошедшее сегодня в Новосибирске. В районе Бердского шоссе из припаркованного ВАЗа также дым валил клубами.