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Аномальная жара вызвала на Кольском полуострове массовые возгорания лесных массивов.

В Мурманской области лесные пожары тушит авиация МЧС. Первым к месту стихийного бедствия прибыл специальный самолет Ил-76, способный за один раз принят в отсеки до 40 тонн воды. Только в первый день работы экипаж совершил пять вылетов к очагам возгорания. Несмотря на предпринимаемые меры, обстановка в регионе остается сложной. Ситуация усугубляется ветреной погодой и большим количеством сухостоя.

Уже безвозвратно потеряны более трех тысяч гектаров ценных пород древесины. Спасатели отмечают, что за последние десятилетия это самый крупный лесной пожар на Кольском полуострове. На всей территории Северо-запада России аналогичная ситуация. В Карелии горят сосновые леса. Высокое содержание смолы в древесине значительно увеличивает температуру горения. Введен чрезвычайный противопожарный режим.