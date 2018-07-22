В Череповце мужчина утонул на глазах у семьи

Сегодня, 12:06

21 июля жизнь жителей города металлургов была омрачена страшным событием.

Как сообщают представители службы МЧС в Череповце, мужчина утонул в районе седьмого причала. По предварительной версии, мужчина, который утонул на глазах у своей семьи, был в стадии алкогольного опьянения.

По сообщениям очевидцев, череповчанин залез в водоем, а обратно вернуться уже не смог. Спасатели извлекли тело погибшего в пять вечера.

Напомним, в Череповце рыбаком прошлым летом был выловлен мужчина в реке Шексна. Как сообщил череповчанин, погибший, скорее всего, умер от несчастного случая, а не насильственной смерти. Его слова были подтверждены представителями правоохранительных органов - следствие считает, что мужчина умер из-за несчастного случая.

Спасательные службы предупреждают об опасностях, которые поджидают купальщиков в летний период. По мнению спасателей, купание в нетрезвом состоянии может привести к смертельным последствиям.