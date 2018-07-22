В Мурманске пьяный юноша посыпал свою голову щебнем

Сегодня, 11:08

Видимо, пепла достать не смог. Пьяный неадекват в российских городах продолжается.

В Мурманске пьяный юноша среди ночи посыпал свою голову щебнем. Это произошло в одном из дворов по улице Карла Маркса.

Жильцов разбудил странный шум. Они повыглядывали в окна и увидели необычную картину.

Юноша, находящийся под воздействием алкоголя или чего иного, вёл себя совершенно неадекватно. Он громкими криками выражал негодование против чего-то. При этом обильно посыпал себе голову щебнем, который находился на не до конца отремонтированной проезжей части.

Впрочем, его активности хватило не очень надолго, и он удалился восвояси. В противном случае, управляющей компании для продолжения ремонта пришлось бы завозить дополнительный щебень.

Причин тому, почему юноша демонстрировал столь неадекватное поведение, может быть несколько.

Возможно, это влияние аномальной жары, стоящей в Мурманске, и ему просто голову напекло.

Также не исключено, что он совершил нехороший поступок, в котором раскаялся. Пепла рядом не оказалось. Под руки попался щебень. В конце концов, не всё ли равно, чем посыпать голову.

Другой вариант – он, таким образом, протестовал против затянувшегося ремонта дороги.

Точный ответ знает только этот юноша. Если что-то вспомнит утром.