В Твери эвакуировали ТЦ «Олимп» из-за загорания электрощита

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21 июля в службу МЧС поступило срочное сообщение о том, что первый этаж торгового центра задымлен.

Несколько машин пожарных частей молниеносно примчали к месту ЧП в Твери. Для проведения операции по устранению источника дыма спасатели эвакуировали ТЦ «Олимп». Но как оказалось, вся суматоха была зря и произошла она из-за загорания электрощита, который находится в офисной части ТЦ.

Как сообщают представители службы, несмотря на это был проведен комплекс мер по предотвращению чрезвычайной ситуации. В ходе операции все люди, которые были в центре на тот момент, были эвакуированы. Но спустя несколько минут все работники и гости были возвращены обратно в ТЦ.

Напомним, служба МЧС сообщила о том, что в Тверской области появились жулики, которые выдают себя за инспекторов спасательной службы. Представители МЧС утверждают, что все проверки представители службы осуществляют в рабочее время и в рабочие дни.