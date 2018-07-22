В Петербурге на крыше электрички обнаружили труп подростка

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Очередная трагедия произошла из-за повальной моды на селфи в экстремальных условиях. В России подобные инциденты происходят регулярно.

В Санкт-Петербурге на крыше электрички, после прибытия состава в депо, обнаружили труп 14-летнего подростка. Железнодорожники немедленно вызвали правоохранителей. Предварительная экспертиза показала, что юноша погиб от мощного электрического разряда, о чем свидетельствуют характерные следы на теле. Рядом с телом лежал смартфон.

Несмотря на то, что подобные трагедии широко освещаются в средствах массовой информации, подростки продолжают ради эффектного селфи вылезать на вагоны электропоездов, цепляться между вагонами, ложиться между рельсами перед мчащимся составом. Правоохранители обращаются к родителям и педагогам, проводить с детьми соответствующие беседы о фатальной опасности такого «экстрима». В начале прошлой неделе подобный случай произошел в Нижнем Тагиле. Погиб 12-летний школьник.