Паводок обрушил рабочие конструкции с краном на стройплощадке через Амур

Сегодня, 10:40

Мост Благовещенск - Хэйхэ в Приамурье затоплен. Строители экстренно вывезли стройматериалы и оборудования, и успели вовремя спастись.

На стройплощадке через Амур между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян мощный паводок, который начался 8 июля, сегодня обрушил рабочие конструкции - четыре пролета с краном ушли под воду, людских жертв нет. Накануне происшествия рабочие произвели штатное затопление котлованов опор №6 и №7, вывезли задействованное оборудование и дорогие стройматериалы, вывели работников. Однако вода поднялась выше критического уровня, обрушив конструкции временного строения. Кран, который не удалось вывести со стройплощадке, затонул. Борьба с паводком продолжается.

Строительство двухполосного 19,9-километрового автомобильного моста продолжается с берега, однако в устье реку работы остановлены. Мост через реку Амур начали строить в 2016 году, работы шли согласно графику, сдать проект планировалось в декабре будущего года, однако на данный момент сложно судить о реализации плана.

На Забайкалье недавно обрушились сильнейшие ливни, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Сильнейшие паводки здесь продолжаются с 8 июля, эвакуированы около 2 тыс. человек, без электроснабжения остаются пять районов, с последствиями стихии пытаются справиться жителей десятка сел и городов, подтоплены более 700 домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В опасной зоне находятся более 5 тыс. человек, повреждены и разрушены 40 автомобильных мостов.