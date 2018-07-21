В Оренбурге мужчина умер во время пробежки

Сегодня, 21:03

Медикам с полицейскими предстоит выяснить, что именно случилось сегодня на стадионе, и что стало причиной смерти человека.

Сегодня утром, 21 июня, на школьном стадионе лицея №3 в Оренбурге 32-летний мужчина умер во время пробежки. Его звали Александр. По словам свидетелей, он неподвижно лежал на дорожке, после чего приехали скорая и полиция. Поступала информация, что он всего лишь потерял сознание и жив, но его родственница, которая позже давала интервью, подтвердила факт смерти. Она рассказала, что Александр вел здоровый образ жизни, ничего не принимал и регулярно занимался спортом – из-за чего он умер, она не понимает. Очевидцы также видели, как запаковывали тело в черный пакет.

Сейчас ожидается официальная информация от врачей и полиции. По предварительной информации, мужчина скончался от остановки сердца.