В Ростове беспечная мать оставила своего ребенка в авто на жаре

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Женщина решила не брать с собой ребенка и, оставив его в машине, спокойно ушла.

19 июля в Ростове женщина припарковала машину в центре города и, оставив в салоне на жаре своего малолетнего сына, ушла по делам. При этом она даже не заблокировала машину. Малыш, естественно, испугался, что остался один и, открыв дверь иномарки, попытался выбраться на проезжую часть. Один из мужчин, который заметил ребенка, остановился и временно оставил его у себя, до прихода «нерадивой матери». Видео с инцидентом попало в сеть и вызвало большой общественный резонанс и осуждение женщины со стороны комментаторов. Одни не понимали, как можно оставить ребенка одного в машине, да еще и на солнцепеке, а другие просто открыто оскорбляли девушку и говорили, что пускать ее к детям противопоказано.



Ранее сообщалось, что в Ростове 19-летняя новоиспеченная мать бросила своего ребенка на улице в коробке, которую нашла возле мусорных баков. Девушка рожала дома, так и не обратившись к медикам. И, так как по всей видимости ребенок не был желанным, она решила от него избавиться. Малыша обнаружили случайные прохожие и его жизни больше ничего не угрожает, а вот девушка была задержана правоохранительными органами.