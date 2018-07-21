Совершена атака на российскую авиабазу Хмеймим

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Сирийские боевики вновь решили совершить попытку атаки на российскую базу.

Уже в четвертый раз за месяц боевики предпринимают попытку нападения на российскую авиабазу Хмеймим.

Атака была совершена в ночь на 21 июля, но военным базы удалось ликвидировать беспилотник, который был отправлен на их территорию для контроля за местностью. Он был сбит на определенном расстоянии от базы из зенитных огневых установок.

По словам генерал-майора Алексея Цыганскова, беспилотный летающий аппарат был запущен с территорий на севере провинции Латакия, подконтрольных боевикам.

Ранее сообщалось, что сирийские боевики с завидной регулярностью предпринимают попытки захвата или повреждения техники на российской авиабазе. Однако, каждый раз бдительные военные пресекают любые возможности для массированной атаки.